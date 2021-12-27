Результаты первого дня молодёжного чемпионата мира — 2022

В ночь с 26 на 27 декабря состоялся первый игровой день молодёжного чемпионата мира – 2022, который проходит в Канаде в городах Эдмонтон и Ред-Дир. В эту ночь прошли четыре встречи, в том числе с участием сборной России.

Финляндия — Германия — 3:1

В стартовом матче турнира сборная Финляндии обыграла команду Германии, забив по голу в каждом из периодов. В составе финнов дубль оформил Самуэль Хелениус, ещё одна шайба на счету Олли Мяяття. У Германии единственную шайбу забросил Лука Мюнценбергер.

Россия — Швеция — 3:6

Сборная России уступила команде Швеции. Две шайбы россияне пропустили в формате 3х5, по одной – при 4х5, в большинстве, в пустые ворота и в равных составах. За шведов забили Оскар Олауссон, Симон Эдвинсон, Эмиль Андре, Александр Хольц, Теодор Нидербах и Даниэль Юнгман, у России дублем отметился Матвей Мичков, ещё одна шайба на счету Фёдора Свечкова. Кстати, один из голов Мичков забил рикошетом из-за ворот.

Чехия — Канада — 3:6

Сборная Канады открыла счёт в матче, но затем пропустила три шайбы в первые 13 минут матча. После этого канадцы забили пять безответных голов: хет-трик на счету Оуэна Пауэра, также забили Мэйсон Мактавиш, Донован Себранго и Олен Целльвегер. У сборной Чехии отличились Михал Гут, Павел Новак и Станислав Свозил.

США — Словакия — 3:2

Сборная США в первых двух периодах забросила три шайбы, а в третьем чуть не упустила победу, пропустив два гола. За словаков дублем отметился Мартин Хромьяк, у США по разу забили Мэтт Нис, Мэки Самоскевич и Лэндон Слаггерт.