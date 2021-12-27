Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты первого дня молодёжного чемпионата мира — 2022

Результаты первого дня молодёжного чемпионата мира — 2022
Комментарии

В ночь с 26 на 27 декабря состоялся первый игровой день молодёжного чемпионата мира – 2022, который проходит в Канаде в городах Эдмонтон и Ред-Дир. В эту ночь прошли четыре встречи, в том числе с участием сборной России.

Финляндия — Германия — 3:1

В стартовом матче турнира сборная Финляндии обыграла команду Германии, забив по голу в каждом из периодов. В составе финнов дубль оформил Самуэль Хелениус, ещё одна шайба на счету Олли Мяяття. У Германии единственную шайбу забросил Лука Мюнценбергер.

U20 ЧМ-2022. Группа A
26 декабря 2021, воскресенье. 22:00 МСК
Финляндия U20
Окончен
3 : 1
Германия U20
1:0 Хелениус (Ламберт) – 12:52' (5x5)   1:1 Мюнценбергер – 23:27' (5x4)   2:1 Мяяття (Хеймосалми, Хирвонен) – 27:38' (5x5)   3:1 Хелениус (Ламберт, Койвунен) – 47:53' (5x5)

Россия — Швеция — 3:6

Сборная России уступила команде Швеции. Две шайбы россияне пропустили в формате 3х5, по одной – при 4х5, в большинстве, в пустые ворота и в равных составах. За шведов забили Оскар Олауссон, Симон Эдвинсон, Эмиль Андре, Александр Хольц, Теодор Нидербах и Даниэль Юнгман, у России дублем отметился Матвей Мичков, ещё одна шайба на счету Фёдора Свечкова. Кстати, один из голов Мичков забил рикошетом из-за ворот.

U20 ЧМ-2022. Группа B
27 декабря 2021, понедельник. 00:30 МСК
Россия U20
Окончен
3 : 6
Швеция U20
0:1 Олауссон (Хольц, Гранс) – 05:24' (5x4)   0:2 Эдвинссон – 27:39' (4x5)   0:3 Андре (Гранс, Эклунд) – 34:16' (5x3)   1:3 Свечков (Чибриков, Танков) – 36:28' (5x5)   1:4 Хольц (Эклунд, Андре) – 43:26' (5x3)   2:4 Мичков (Демидов) – 44:45' (5x5)   3:4 Мичков (Смирнов, Демидов) – 45:26' (5x5)   3:5 Нидербах (Торгерссон) – 51:37' (5x5)   3:6 Юнгман (Эдвинссон) – 59:10' (en)

Чехия — Канада — 3:6

Сборная Канады открыла счёт в матче, но затем пропустила три шайбы в первые 13 минут матча. После этого канадцы забили пять безответных голов: хет-трик на счету Оуэна Пауэра, также забили Мэйсон Мактавиш, Донован Себранго и Олен Целльвегер. У сборной Чехии отличились Михал Гут, Павел Новак и Станислав Свозил.

U20 ЧМ-2022. Группа A
27 декабря 2021, понедельник. 03:00 МСК
Чехия U20
Окончен
3 : 6
Канада U20
0:1 Мактавиш – 04:00' (5x5)   1:1 Гут (Брабенец, Кулих) – 07:42' (5x5)   2:1 Новак (Иржичек, Иван) – 11:32' (5x4)   3:1 Свозил (Гут) – 12:23' (5x5)   3:2 Пауэр – 12:46' (5x5)   3:3 Себранго (Перфетти, Бедард) – 19:31' (5x5)   3:4 Пауэр (Перфетти, Бурк) – 28:50' (5x3)   3:5 Пауэр (Мактавиш, Перфетти) – 30:15' (5x3)   3:6 Целльвегер (Кормье, Нейборс) – 53:22' (5x4)

США — Словакия — 3:2

Сборная США в первых двух периодах забросила три шайбы, а в третьем чуть не упустила победу, пропустив два гола. За словаков дублем отметился Мартин Хромьяк, у США по разу забили Мэтт Нис, Мэки Самоскевич и Лэндон Слаггерт.

U20 ЧМ-2022. Группа B
27 декабря 2021, понедельник. 05:30 МСК
США U20
Окончен
3 : 2
Словакия U20
1:0 Нис (Кули, Пирт) – 13:35' (5x3)   2:0 Самоскевич (Коронато, Бенирс) – 15:18' (5x4)   3:0 Слаггерт (Кайзер, Дикинсон) – 32:42' (5x5)   3:1 Хромьяк (Кашлик, Княжко) – 41:03' (5x4)   3:2 Хромьяк (Немец, Миклуха) – 57:27' (4x4)
Турнирная таблица МЧМ-2022
Новость по теме
Дубль Мичкова не спас Россию от крупного поражения от Швеции в дебютном матче на МЧМ-2022
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021