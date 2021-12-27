Карандин: удар по лицу Чибрикову – это «5+20». Вместо этого нашли два удаления у России

Судья международной категории Юрий Карандин оценил игру молодёжной сборной России в стартовом матче МЧМ-2022 и прокомментировал судейство в матче со Шведами.



«Российская «молодежка» начала не так осторожно, как в последней контрольной встрече с канадцами, но всё равно хочется видеть более агрессивные стартовые периоды. Показалось, что наши хоккеисты постепенно адаптировались под шведский стиль и не сразу нашли свою игру.



Вообще шведы понравились – особенно в первой половине матча. Раньше они уступали в габаритах и канадцам, и россиянам, а сейчас показалось, что на лёд вышел десяток Матсов Сундинов – атлетов под два метра. При этом они держали шайбу и как обычно вычерчивали свои комбинации.



Но где-то в середине матча резко прибавила и наша команда. Шведов мы всегда побеждали прежде всего скоростной, атакующей игрой, её в исполнении наших хоккеистов во многих эпизодах увидели. Как только поджимали шведов – они терялись. Жаль, подвела реализация.



Судейство? Со шведами с их мастерством нельзя удаляться, отсюда очень многое зависит от судейства. В первом периоде к американцу Хеннесси и канадцу Ковальски нет вопросов: клюшка Новикова в ногах шведа – получите две минуты за подножку, которые и помогли сопернику открыть счёт.



Мое мнение – со вторым периодом американец и канадец не справились. Удаления Тютнева и Хуснутдинова надо было постараться найти, что и было сделано. Но главная ошибка – во время голевой атаки Свечкова защитник Гранс наотмашь ударил клюшкой пол лицу Чибрикову. Это «5+20» по любым правилам – КХЛ, ИИХФ, НХЛ. Но судьи что-то там быстро посмотрели – и никакого решения не приняли. Удивительно! Как и то, что комментаторы тоже этот момент проспали, болельщикам не разъяснили.



Можно ли было засчитывать первый гол Мичкова? Инициатором столкновения Мичкова и вратаря был защитник шведов, который сзади толкнул нашего хоккеиста. Чистый гол!



Арбитраж для России будет гостевым? Честно скажу, судейство насторожило. Причем оно включилось именно в тот момент, когда наша команда выравнивала игру. При 1:3 пять минут большинства могли перевернуть игру, но…



Будем надеяться, это была случайность в исполнении канадца и американца. Давайте последим за их работой в дальнейшем», – цитирует Карандина Russia-Hockey.

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