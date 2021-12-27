Поражение России от Швеции, победа канадцев над Чехией. Главное к утру

Россия уступила Швеции на МЧМ-2022, Канада одолела Чехию, а «Авангард» в гостях разгромил «Йокерит». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Дубль Мичкова не спас Россию от крупного поражения от Швеции в дебютном матче на МЧМ-2022.

2. Канада выиграла у Чехии со счётом 6:3, проигрывая по ходу матча. У Пауэра — хет-трик.

3. «Авангард» одержал крупную гостевую победу над «Йокеритом».

4. США победили Словакию с минимальной разницей на МЧМ-2022.

5. Зубов назвал причины поражения сборной России от Швеции на старте МЧМ-2022.

6. Сборная Финляндии обыграла команду Германии в матче открытия МЧМ-2022.

7. Российские вратари совершили 18 сейвов на двоих в проигранном матче со Швецией на МЧМ-2022.

8. Рублёв заболел коронавирусом накануне ATP Cup и Australian Open — 2022.

9. TSN — о шайбе Мичкова: наверное, самый странный гол, который вы только увидите.

10. Главный тренер сборной Швеции прокомментировал победу над Россией на МЧМ-2022.