Поражение России от Швеции, победа канадцев над Чехией. Главное к утру

Россия уступила Швеции на МЧМ-2022, Канада одолела Чехию, а «Авангард» в гостях разгромил «Йокерит». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Дубль Мичкова не спас Россию от крупного поражения от Швеции в дебютном матче на МЧМ-2022.
2. Канада выиграла у Чехии со счётом 6:3, проигрывая по ходу матча. У Пауэра — хет-трик.
3. «Авангард» одержал крупную гостевую победу над «Йокеритом».
4. США победили Словакию с минимальной разницей на МЧМ-2022.
5. Зубов назвал причины поражения сборной России от Швеции на старте МЧМ-2022.
6. Сборная Финляндии обыграла команду Германии в матче открытия МЧМ-2022.
7. Российские вратари совершили 18 сейвов на двоих в проигранном матче со Швецией на МЧМ-2022.
8. Рублёв заболел коронавирусом накануне ATP Cup и Australian Open — 2022.
9. TSN — о шайбе Мичкова: наверное, самый странный гол, который вы только увидите.
10. Главный тренер сборной Швеции прокомментировал победу над Россией на МЧМ-2022.
- 27 декабря 2021
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