Мичков оформлял дубль, Знарок и Зубов руководили сборной. Россия — Швеция на МЧМ: фото

В Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум» состоялся стартовый матч сборной России в рамках молодёжного чемпионата мира 2022 года с национальной командой Швеции. Встреча завершилась победой шведов со счётом 6:3.



В составе сборной Швеции отличились Оскар Олауссон, Симон Эдвинссон, Эмиль Андре, Александер Хольц, Теодор Нидербах и Даниэль Юнгман. Автором первой заброшенной шайбы сборной России на турнире стал Фёдор Свечков, а затем дублем отметился 17-летний форвард Матвей Мичков.



Отметим, что перед началом 3-го периода сборная России совершила замену вратаря – вместо Ярослава Аскарова на лёд вышел Егор Гуськов. У Аскарова – 13 сейвов после 16 бросков, у Гуськова – 5 спасений после 7 бросков.

Сергей Зубов, возглавляющий молодёжную сборную России, назвал причины поражения своих подопечных в дебютном матче молодёжного чемпионата мира – 2022 в Канаде от сборной Швеции (3:6).



«Хорошая игра, мы сделали на несколько ошибок больше, это отразилось на счёте. Нужно подтянуть дисциплину, играли «три на пять» и поплатились за это. Почему так много удалений? Ребята волнуются, для многих это первый турнир на таком уровне. Пытаемся их успокаивать, но эмоции берут своё. Обидно, что оставались втроём. Такие удаления должны быть исключены. Это донесём до ребят. Второе звено сегодня отличилось, у четвёртого были моменты. Но первое звено и есть первое звено, там собраны топовые ребята, сейчас они приносят нам голы. Будем спрашивать не только с нападающих, сегодня у защитников были моменты, где можно атаковать, а мы ищем ненужные передачи. Должна быть командная нацеленность на ворота», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Лучшие кадры матча Россия — Швеция — в фотоподборке «Чемпионата».