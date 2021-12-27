Максим Гончаров подписал контракт с «Сибирью»
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Защитник Максим Гончаров, недавно покинувший омский «Авангард», стал игроком новосибирской «Сибири», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона.
В текущем сезоне Максим провёл 10 матчей в регулярном чемпионате и отдал одну результативную передачу. Всего в активе у хоккеиста 426 матчей в регулярных чемпионат КХЛ, где он набрал 91 очко: забросил 30 шайб и отдал 61 результативную передачу, а также 73 матча в розыгрыше Кубка Гагарина, где он заработал 7 (4+3) баллов.
В межсезонье-2021 «Авангард» продлил контракт с защитником на один год. В сезоне-2020/2021 Максим Гончаров провёл 27 матчей и отдал одну результативную передачу, а также стал обладателем Кубка Гагарина в составе омичей.
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