В воротах СКА в матче с «Амуром» сыграет Николаев. Самонов не выходит в КХЛ с 27 октября
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Сегодня, 27 декабря, в Хабаровске на «Платинум-Арене» состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» примет санкт-петербургский СКА. Начало встречи запланировано на 12:00 мск.
В воротах армейцев в этом матче сыграет Дмитрий Николаев, на счету которого всего четыре встречи в КХЛ. Его сменщиком будет Александр Самонов, который не выходит на лёд в матчах КХЛ с 27 октября.
Александр Самонов в текущем чемпионате провёл только семь игр в КХЛ. Также вратарь сыграл за сборную России на Кубке Первого канала.
СКА возглавляет таблицу Западной конференции, набрав 60 очков после 42 игр. «Амур» идёт на 10-й строчке на Востоке, набрав 38 баллов после 44 встреч.
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