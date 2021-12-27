Николишин: какие вопросы к Аскарову? Мы из зоны выйти не можем, передачу в клюшку отдать

Чемпион мира и бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Николишин поделился впечатлениями о первой игре сборной России на МЧМ-2022.
«Первая игра на турнире прошла. Пока рано делать выводы. Дисциплина? Очень двояко. Когда въехали в Грудинина, за него поехали заступаться. Это игровой момент. Когда едешь разбираться с человеком, ты получаешь две минуты. Наш игрок осознанно пошёл на удаление. Зачем? Мне это непонятно.
Когда оставались 5 на 3 — технический брак. Зачем Хуснутдинов суёт клюшку в ноги? Здесь надо говорить не о дисциплине, а о том, что шведы были быстрее нас. Не успевали и фолили.
Аскаров? Какие к нему вопросы? Посмотрите, какие голы он получил. Первый гол — не убрали игрока с пятака. Где защитники? Почему дают закрывать вратаря? Второй гол — человек убежал один на один. Здесь момент, где он мог выручить, но разберёт с тренером. Третий гол — опять не расчистили пятак. А в скольких моментах он выручил, никто не запомнил. У меня большие вопросы к игре в обороне. Из зоны выйти не можем, точную передачу в клюшку не можем отдать», – сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 27 декабря 2021
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