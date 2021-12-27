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«Сибирь» подписала контракт с Липоном

«Сибирь» подписала контракт с Липоном
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Новосибирская «Сибирь» объявила на официальном сайте о подписании контракта до конца сезона с канадцем Джей Си Липоном.

Текущий сезон Липон начал в «Сочи», а после матча с московским «Спартаком» сообщалось, что игрок был отстранён от тренировок с командой из-за неисполнения установки тренера во время игры.

В этом сезоне на счету канадца 27 матчей в КХЛ, где он набрал девять очков: забросил три шайбы и отдал семь результативных передач.

Напомним, сегодня, 27 декабря, «Сибирь» подписала контракт с экс-защитником «Авангарда» Максимом Гончаровым.

Следующий матч команда из Новосибирска проведёт сегодня, 27 декабря, с уфимским «Салаватом Юлаевым» на домашней арене. Начало встречи запланировано на 15:30 мск.

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