«Ак Барс» и «Динамо» Минск произвели обмен

Казанский «Ак Барс» и минское «Динамо» произвели обмен, по результатам которого защитник Ринат Валиев отправился в столицу Беларуси. Казанцы получили взамен денежную компенсацию.

В текущем сезоне Валиев провёл один матч в КХЛ, а также 23 игры в ВХЛ в составе фарм-клуба «Барса».

Напомним, на счету игрока несколько сезонов за океаном. Он играл в НХЛ за «Торонто Мэйпл Лифс» и «Монреаль Канадиенс» в НХЛ, а также за «Торонто Марлис» и «Лаваль Рокет» в АХЛ.

Сейчас минское «Динамо» занимает восьмое место в таблице Западной конференции, набрав 48 очков в 43 играх. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.

Ближайший матч минчане проведут с «Металлургом» 29 декабря.