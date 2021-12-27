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Фетисов: один 17-летний парень хотел больше всех. Так чемпионаты мира не выигрывают

Фетисов: один 17-летний парень хотел больше всех. Так чемпионаты мира не выигрывают
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением о первой игре сборной России на молодёжном чемпионате мира – 2022.

«Играли плохо. Дисциплина командная ужасная. Один 17-летний парень хотел больше всех, мне кажется. Могу соотнести это со стартовым матчем, волнением. Но так чемпионаты мира не выигрывают. Выбора нет, обязаны собраться. Надеюсь, что это будет хорошим уроком. Не так много времени на подготовку к следующей игре. Дисциплина – регулируемая история с одной стороны, с другой – эмоции и возраст понятны, есть много опытных игроков, которые не первый раз приехали на чемпионат мира. Дисциплина – это часть командного успеха», – сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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