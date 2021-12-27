Третьяк: настораживает, что в двух матчах молодёжная сборная России пропустила 12 шайб

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением об игре молодёжной сборной России на МЧМ-2022.



«Перед тем как команда уехала, я сказал ей, что дисциплина бьёт класс. И молодым игрокам свойственно ошибаться, особенно когда что-то не получается. Ну как можно два раза играть втроём против пятерых? В первом периоде была равная игра, и у нас были моменты.



Меня настораживает, что в двух матчах, с канадцами и шведами, мы много пропустили – 12 шайб. Значит, есть вопросы к вратарям, защитникам и центральным нападающим, и тут надо что-то подкорректировать.



Думаю, тренеры это знают, и, как я полагаю, они должны очень срочно, сегодня уже, исправить эти ошибки перед матчем с швейцарцами. Дисциплина в хоккее – это всё. В ситуации «пять на пять» очень сложно забивать, и большинство играет значимую роль», – цитирует Третьяка ТАСС.

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