Гимаев-мл.: со Швецией вратари не выручили. На МЧМ надо тащить

Комментатор КХЛ ТВ, известный в прошлом защитник Сергей Гимаев-младший поделился мнением о первом матче сборной России на МЧМ-2022 с командой Швеции.

«Я верю, что вратари сыграют лучше в следующей игре. Но со шведами они не выручили. На таких турнирах надо не просто брать своё, а тащить что-то сложнее.



Удаления были из-за того, что ребята где-то перегорели. По той же причине не выполнили игровое задание. Нет такого, что никто не бился. Все хотели. К Мичкову просто отдельное внимание, потому что он талант. Он знает, как правильно использовать свои сильные стороны.



Ничего страшного не произошло. Думаю, со Швейцарией сыграем увереннее», – сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.