«Амур» впервые за 14 лет дома обыграл СКА

Сегодня, 27 декабря, в Хабаровске на «Платинум-Арене» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:1, 0:1, 2:0). Эта победа стала для хабаровчан первой домашней над СКА за последние 14 лет, сообщает официальный сайт КХЛ.
На 18-й минуте Андрей Кузьменко открыл счёт в матче с передач Никиты Гусева и Микко Лехтонена, на 19-й Глеб Зырянов сравнял счёт. Ему ассистировали Роман Бычков и Артур Гиздатуллин. На 30-й армейцы вновь вышли вперёд благодаря голу Антона Бурдасова с пасов Кузьменко и Гусева.
На 54-й Александр Горшков вновь сделал счёт равным с передачи Владимира Бутузова, а на 55-й Сергей Терещенко в большинстве забил третий гол «Амура». Его ассистенты – Давид Томашек и Радан Ленц.
СКА возглавляет таблицу Западной конференции, набрав 60 очков после 43 игр. «Амур» идёт на девятой строчке на Востоке, набрав 40 баллов после 45 встреч.
- 27 декабря 2021
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