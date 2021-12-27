Гендиректор «Трактора» Савин прокомментировал обмен Абрамова на Блажиевского

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал обмен с ЦСКА, в результате которого челябинский клуб пополнил Артём Блажиевский, в обратном направлении последовал Виталий Абрамов.
«До старта плей-офф остаётся не так много времени и нам было важно закрыть позицию, требующую усиления — позицию защитника. Этим хоккеистом стал Артём Блажиевский — опытный, габаритный игрок обороны, обладатель Кубка Гагарина, имеющий большой опыт выступлений за сборную России. Понятно, что в условиях рынка для обмена нужно было предоставить близкий актив. Им стал Виталий Абрамов, которому хочется сказать огромное спасибо за хорошую игру, неравнодушие и профессионализм в выступлениях за «Трактор», – цитирует Савина официальный сайт «Трактора».
В текущем сезоне Блажиевский провёл за ЦСКА 34 матча и набрал семь очков: забил два гола и отдал пять передач.
Абрамов сыграл 41 матч за челябинцев в регулярном чемпионате – 2021/2022 и набрал 17 очков: забросил восемь шайб и отдал девять результативных передач.
- 27 декабря 2021
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