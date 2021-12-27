Капитан сборной Швейцарии на прошлом МЧМ не сыграет с Россией и пропустит весь турнир

Капитан молодёжной сборной Швейцарии на прошлом МЧМ Симон Кнак пропустит молодёжный чемпионат мира 2022 года, сообщает официальный сайт Швейцарской федерации хоккея.



«Капитан прошлогодней команды Симон Кнак 23 декабря сдал положительный результат на коронавирус. Поскольку второй тест игрока тоже оказался положительным, он вынужден оставаться в изоляции в течение 10 дней и, таким образом, пропускает чемпионат мира.

Завтра, 28 декабря, в Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум» молодёжная сборная России встретится с командой Швейцарии во втором матче группового этапа молодёжного чемпионата мира – 2022.

Напомним, в первом матче на турнире россияне уступили сборной Швеции, швейцарцы пропускали игровой день.