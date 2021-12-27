Завтра, 28 декабря, в Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум» молодёжная сборная России встретится с командой Швейцарии во втором матче группового этапа молодёжного чемпионата мира – 2022.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Матч в прямом эфире будет транслировать Первый канал. Эфир будет также доступен на официальном сайте Первого канала. Старт матча запланирован на 00:30 мск.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как завершится матч между сборными России и Швейцарии на МЧМ-2022?»
Напомним, в первом матче на турнире россияне уступили сборной Швеции, швейцарцы пропускали игровой день.
Молодёжный чемпионат мира стартовал в Канаде 26 декабря 2021 года. Турнир продлится до 5 января 2022 года в Канаде. Матчи проходят в Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии. Третья встреча россиян состоится в ночь с 29 на 30 декабря. Сборная России сыграет со Словакией. Старт матча запланирован на 00:30 мск.
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