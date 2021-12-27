Лазушин подписал контракт с «Адмиралом»

Голкипер Александр Лазушин, который недавно расторг контракт с «Куньлунь Ред Стар», потому что не получил спортивное гражданство Китая, подписал контракт с «Адмиралом», сообщает официальный сайт КХЛ. Соглашение с вратарём рассчитано до конца сезона.



Напомним, поскольку нынешний состав китайской команды составлен в соответствии с составом сборной Китая на зимних Олимпийских играх, команда была вынуждена принять решение расстаться с Лазушиным.



Хоккеист выступал за китайский клуб с сезона-2018/2019, но в сезоне-2019/2020 играл в ярославском «Локомотиве», а в сезоне-2020/2021 выступал за «Куньлунь», рижское «Динамо» и «Детву».

В текущем сезоне на счету вратаря 13 матчей в регулярном чемпионате КХЛ.