Лазушин подписал контракт с «Адмиралом»
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Голкипер Александр Лазушин, который недавно расторг контракт с «Куньлунь Ред Стар», потому что не получил спортивное гражданство Китая, подписал контракт с «Адмиралом», сообщает официальный сайт КХЛ. Соглашение с вратарём рассчитано до конца сезона.
Напомним, поскольку нынешний состав китайской команды составлен в соответствии с составом сборной Китая на зимних Олимпийских играх, команда была вынуждена принять решение расстаться с Лазушиным.
Хоккеист выступал за китайский клуб с сезона-2018/2019, но в сезоне-2019/2020 играл в ярославском «Локомотиве», а в сезоне-2020/2021 выступал за «Куньлунь», рижское «Динамо» и «Детву».
В текущем сезоне на счету вратаря 13 матчей в регулярном чемпионате КХЛ.
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