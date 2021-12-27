«Спартак» забрал Галузина из списка отказов

Московский «Спартак» забрал из списка отказов защитника Владимира Галузина, который в текущем сезоне выступал за «Амур». Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.

В текущем сезоне Галузин провёл 36 матчей в регулярном чемпионате и набрал в них 10 очков: забросил одну шайбу и отдал девять результативных передач.

Ранее в КХЛ игрок выступал за «Торпедо», магнитогорский «Металлург», «Ак Барс» и «Нефтехимик».



После 43 матчей «Спартак» набрал 49 очков и занимает сейчас седьмое место в таблице Западной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.

Следующий матч красно-белые проведут сегодня, 27 декабря, в 19:00 мск. Соперником московской команды станет нижегородское «Торпедо».