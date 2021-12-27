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Голкипер Иванников продолжит карьеру в Словакии

Голкипер Иванников продолжит карьеру в Словакии
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Вратарь Евгений Иванников продолжит карьеру в чемпионате Словакии в составе «Липтовски-Микулаш», сообщает официальный сайт клуба.

30-летний голкипер начинал сезон в «Нефтехимике», за который в провёл три игры в КХЛ в этом сезоне. Также вратарь выступал в Высшей хоккейной лиге за «Ижсталь», где сыграл девять матчей.

Воспитанник петербургского СКА, помимо армейцев, выступал за «Адмирал», тольяттинскую «Ладу», московский «Спартак», ханты-мансийскую «Югру», нижнекамский «Нефтехимик» и ижевскую «Ижсталь». Всего в карьере Иванников провёл 151 матч в Континентальной хоккейной лиге.

В текущем сезоне «Липтовски-Микулаш» занимает последнее, 12-е место в таблице чемпионата Словакии, набрав 24 очка в 28 матчах.

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