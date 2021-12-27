Голкипер Иванников продолжит карьеру в Словакии
Поделиться
Вратарь Евгений Иванников продолжит карьеру в чемпионате Словакии в составе «Липтовски-Микулаш», сообщает официальный сайт клуба.
30-летний голкипер начинал сезон в «Нефтехимике», за который в провёл три игры в КХЛ в этом сезоне. Также вратарь выступал в Высшей хоккейной лиге за «Ижсталь», где сыграл девять матчей.
Воспитанник петербургского СКА, помимо армейцев, выступал за «Адмирал», тольяттинскую «Ладу», московский «Спартак», ханты-мансийскую «Югру», нижнекамский «Нефтехимик» и ижевскую «Ижсталь». Всего в карьере Иванников провёл 151 матч в Континентальной хоккейной лиге.
В текущем сезоне «Липтовски-Микулаш» занимает последнее, 12-е место в таблице чемпионата Словакии, набрав 24 очка в 28 матчах.
Комментарии
- 27 декабря 2021
-
16:16
-
16:05
-
16:00
-
15:48
-
15:43
-
15:26
-
15:19
-
15:14
-
15:00
-
14:58
-
14:48
-
14:21
-
14:17
-
14:00
-
13:53
-
13:50
-
13:40
-
13:25
-
13:17
-
12:45
-
12:39
-
12:36
-
12:31
-
12:00
-
11:34
-
11:25
-
11:20
-
11:14
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:40
-
10:25
-
10:00
-
09:25
Партнерский контент