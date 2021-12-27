Кравец: надеюсь, многие научатся терпеть и помогать, а не говорить, что «Амур» — отстой

Главный тренер «Амура» Михаил Кравец прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (3:2).



«После прошлого матча я сказал, что ребята здорово отыграли с «Локомотивом». Сегодня было ещё лучше – против очень сильной команды ребята играли с каким-то новогодним настроением. Очень хорошая игра с нашей стороны: выполнение задания, желание, дисциплина – всё, что было нужно для победы. Мы их попросили, чтобы в заключительном матче этого года они не расстроили себя, свои семьи, болельщиков, тренеров. И они это сделали. Даже если бы был другой результат, всё равно игра с нашей стороны была очень хорошая и качественная.



Не перестаёшь удивляться – где мы были пять-шесть дней назад, когда встречались с «Адмиралом» и «Нефтехимиком»? Дай бог, чтобы зацепились за эту игру, отдохнули несколько дней и подготовились к следующему дерби. Всем болельщикам – спасибо за поддержку. Надеюсь, многие научатся терпеть и помогать, а не обсуждать, оскорблять, указывать на ошибки, говорить, что команда – отстой. Очень тяжёлая работа у всех, не только у хоккеистов. Но и у них есть спады, подъёмы, всем нужна поддержка и помощь. Тогда люди на позитиве играют лучше, отдают все силы и здоровье для победы. А если гнобить людей, говорить, что они мёртвые и слабые, они в конечном итоге станут такими, и никто никогда не увидит побед в Хабаровске», — цитирует Кравеца пресс-служба КХЛ.