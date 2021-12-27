Форвард «Динамо» М Шашков стал игроком «Амура». Он провёл за бело-голубых три матча
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Хабаровский «Амур» и московское «Динамо» произвели обмен.
Как сообщает инстаграм-аккаунт «Амура», состав клуба пополнил нападающий Глеб Шашков, а столичный клуб получил денежную компенсацию.
Глеб Шашков (25 лет) – воспитанник московского «Динамо». В КХЛ выступал за «Спартак», «Куньлунь Ред Стар» и «Динамо». Всего провёл 88 матчей, набрал 13 очков (5+8) при показателе полезности «-8».
В текущем чемпионате 25-летний нападающий выступал за московское «Динамо» и «Спартак». На его счету 16 матчей, в которых он отдал одну голевую передачу при общей полезности «0».
«Амур» в настоящий момент занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 40 баллов после 45 проведённых игр.
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