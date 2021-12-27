Петерссон заключил контракт с московским «Динамо» до конца сезона

Шведский нападающий Андре Петерссон подписал контракт с московским «Динамо» до конца сезона-2021/2022, об этом сообщил агент игрока Алёша Пилко корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.



Ранее форвард провёл шесть матчей за ярославский «Локомотив» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги и отметился 3 (0+3) очками. Петерссон уже выступал за «Динамо» в сезоне-2019/2020.



В прошлом сезоне швед сыграл в 42 матчах за «Локомотив» и набрал 29 (15+14) баллов результативности. В КХЛ 31-летний форвард также выступал за «Сочи», «Авангард», «Барыс». Всего за 324 матча в Континентальной хоккейной лиге он набрал 254 (121+133) очка при показателе полезности «+78».



«Динамо» занимает второе место в таблице Западной конференции, имея в своём активе 59 баллов после 42 встреч.