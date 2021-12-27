Мартемьянов объяснил причины подписания «Сибирью» контрактов с Гончаровым и Липоном

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (3:2), а также объяснил подписание Максима Гончарова и Джей Си Липона.



«Хорошая игра равных соперников, по накалу одна из лучших в сезоне. Спасибо парням, что терпеливо отыграли, особенно третий период. Всё по заданию делали, терпели, держали свою игру. Ну и, в общем-то, в овертайме молодцы, вырвали победу. Очки, которые нам очень нужны – мы их добыли. Поблагодарю болельщиков наших за поддержку, молодцы. Они нам очень помогают.



Не было ощущения, что команда выхолощена? Нет, я знаю, что выхолощена была. Я видел это. Не у всех, но было. Пришлось немножко поднимать народ, с парнями поговорили после первого периода, взбодрились маленько. Команда понимает, что мы от них хотим, и что они хотят сами, самое главное. И лезут, выполняют. Когда проявляет команда характер, появляется уверенность. И мастерство чужой команды нивелируется за счёт хорошей работы, за счёт такого упорства. Я считаю, что боевая игра и спасибо парням, что бились до конца.



Подписание Липона и Гончарова? Во-первых, оба игрока очень опытные. Думаю, что оба с характером. Мы не даром их взяли, думаю, что они нам подойдут. И боевые. У нас команда вроде боевая, насколько мне видится это. Хотелось бы ещё боевитестее, если добавим – хуже не будет. Посмотрим, как войдут в игру. Максим Гончаров рассчитался с предыдущим коллективом. Недели две он не тренировался, ну как можно тренироваться игроку без команды? После Нового года будем рассматривать уже. А по Липону – думаю, креатива и злости добавит в атаке. Будем надеяться», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.