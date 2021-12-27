Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кучеров тренировался в общей группе «Тампы», выйдя на лёд первым

Кучеров тренировался в общей группе «Тампы», выйдя на лёд первым
Комментарии

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров принял участие в тренировочном занятии клуба в общей группе.

Как сообщает в «Твиттере» журналист Брайан Бёрнс, 28-летний форвард вышел на лёд первым.

Напомним, в октябре Кучеров не сумел продолжить матч регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1 ОТ) из-за повреждения, полученного в одном из игровых эпизодов в результате столкновения с форвардом «столичных» Гарнетом Хэтэуэем.

Позже стало известно, что российский нападающий перенёс операцию на нижней части тела и пропустит 7-10 недель. В текущем сезоне Кучеров провёл три матча и набрал в них четыре очка: забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.

«Тампа» занимает первое место в таблице Восточной конференции, набрав 44 очка после 30 матчей.

Новость по теме
Сколько лет будет российским звёздам НХЛ в 2026 году, когда состоится следующая Олимпиада
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021