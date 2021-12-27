Кучеров тренировался в общей группе «Тампы», выйдя на лёд первым

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров принял участие в тренировочном занятии клуба в общей группе.



Как сообщает в «Твиттере» журналист Брайан Бёрнс, 28-летний форвард вышел на лёд первым.



Напомним, в октябре Кучеров не сумел продолжить матч регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1 ОТ) из-за повреждения, полученного в одном из игровых эпизодов в результате столкновения с форвардом «столичных» Гарнетом Хэтэуэем.



Позже стало известно, что российский нападающий перенёс операцию на нижней части тела и пропустит 7-10 недель. В текущем сезоне Кучеров провёл три матча и набрал в них четыре очка: забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.



«Тампа» занимает первое место в таблице Восточной конференции, набрав 44 очка после 30 матчей.

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