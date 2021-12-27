«Нефтехимик» заключил новый контракт с чешским защитником Кнотом
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Нижнекамский «Нефтехимик» подписал новый контракт с чешским защитником Рональдом Кнотом, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
Отмечается, что соглашение заключено сроком до конца сезона-2023/2024.
В текущем регулярном чемпионате Кнот принял участие в 43 матчах, набрав в них 15 (4+11) результативных баллов при показателе полезности «0». 27-летний хоккеист выступает за «Нефтехимик» с 2021 года. В мае он подписал контракт с клубом на один год.
«Нефтехимик» в настоящий момент занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 44 балла после 43 проведённых встреч. В следующей игре подопечные Олега Леонтьева сыграют в гостях с «Сибирью» (29 декабря, 15:30 мск).
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