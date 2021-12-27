«Ак Барс» отыгрался с 1:3 и в овертайме одержал победу над «Металлургом»

Казанский «Ак Барс» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом». Встреча прошла в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» и завершилась со счётом 4:3 (1:1, 0:0, 2:2, 1:0).
На шестой минуте первую шайбу в игре забил нападающий Илья Сафонов. Лукоянов на синей линии заставил Хультстрёма ошибиться, после чего Сафонов, выскочивший из штрафного бокса, подхватил шайбу, укатил к воротам и бросил точно в девятку.
Через 2,5 минуты ответную шайбу забросил форвард Филипп Майе. Голдобин ушёл от правого борта в центр зоны и оставил шайбу себе за спину, а Майе хлёстким броском с кистей поразил цель. На 45-й минуте вперёд «Магнитку» вывел Алексей Маклюков. Он нанёс прицельный бросок из левого круга вбрасывания.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
На 55-й минуте Джош Карри отправил третью шайбу в ворота «Ак Барса». Маклюков из левого круга вбрасывания прострелил на пятак, а Карри с пятака подправил шайбу в ворота. Через две минуты казанцы сократили отставание, отличился Сафонов, оформивший дубль. Данис Зарипов от правого борта прострелил на пятак, а Сафонов здорово подставил клюшку — шайба рикошетом от штанги залетела в ворота.
Сравнял счёт на предпоследней минуте основного времени Пер Линдхольм. Кагарлицкий от лицевой с неудобной руки прострелил на пятак, где шайба от конька Яковлева и касания клюшки Линдхольма попала в ворота.
Победу «Ак Барсу» в овертайме принёс Сафонов, оформивший хет-трик.
- 27 декабря 2021
-
22:00
-
22:00
-
21:52
-
21:33
-
21:22
-
20:44
-
20:28
-
20:10
-
20:00
-
19:34
-
19:20
-
19:15
-
18:46
-
18:33
-
18:00
-
17:55
-
17:31
-
17:15
-
16:54
-
16:44
-
16:16
-
16:05
-
16:00
-
15:48
-
15:43
-
15:26
-
15:19
-
15:14
-
15:00
-
14:58
-
14:48
-
14:21
-
14:17
-
14:00
-
13:53