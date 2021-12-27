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«Ак Барс» отыгрался с 1:3 и в овертайме одержал победу над «Металлургом»

«Ак Барс» отыгрался с 1:3 и в овертайме одержал победу над «Металлургом»
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Казанский «Ак Барс» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом». Встреча прошла в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» и завершилась со счётом 4:3 (1:1, 0:0, 2:2, 1:0).

На шестой минуте первую шайбу в игре забил нападающий Илья Сафонов. Лукоянов на синей линии заставил Хультстрёма ошибиться, после чего Сафонов, выскочивший из штрафного бокса, подхватил шайбу, укатил к воротам и бросил точно в девятку.

Через 2,5 минуты ответную шайбу забросил форвард Филипп Майе. Голдобин ушёл от правого борта в центр зоны и оставил шайбу себе за спину, а Майе хлёстким броском с кистей поразил цель. На 45-й минуте вперёд «Магнитку» вывел Алексей Маклюков. Он нанёс прицельный бросок из левого круга вбрасывания.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 55-й минуте Джош Карри отправил третью шайбу в ворота «Ак Барса». Маклюков из левого круга вбрасывания прострелил на пятак, а Карри с пятака подправил шайбу в ворота. Через две минуты казанцы сократили отставание, отличился Сафонов, оформивший дубль. Данис Зарипов от правого борта прострелил на пятак, а Сафонов здорово подставил клюшку — шайба рикошетом от штанги залетела в ворота.

Сравнял счёт на предпоследней минуте основного времени Пер Линдхольм. Кагарлицкий от лицевой с неудобной руки прострелил на пятак, где шайба от конька Яковлева и касания клюшки Линдхольма попала в ворота.

Победу «Ак Барсу» в овертайме принёс Сафонов, оформивший хет-трик.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 декабря 2021, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Сафонов – 05:19' (5x5)   1:1 Майе (Голдобин, Лайпсик) – 07:45' (5x5)   1:2 Маклюков (Чибисов) – 44:13' (5x5)   1:3 Карри (Маклюков, Чибисов) – 54:48' (5x5)   2:3 Сафонов (Зарипов, Кэмпфер) – 56:48' (5x5)   3:3 Линдхольм (Кагарлицкий, Кэмпфер) – 58:56' (5x5)   4:3 Сафонов (Петров, Демерс) – 61:47' (3x3)
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