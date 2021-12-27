«Ак Барс» отыгрался с 1:3 и в овертайме одержал победу над «Металлургом»

Казанский «Ак Барс» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом». Встреча прошла в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» и завершилась со счётом 4:3 (1:1, 0:0, 2:2, 1:0).



На шестой минуте первую шайбу в игре забил нападающий Илья Сафонов. Лукоянов на синей линии заставил Хультстрёма ошибиться, после чего Сафонов, выскочивший из штрафного бокса, подхватил шайбу, укатил к воротам и бросил точно в девятку.



Через 2,5 минуты ответную шайбу забросил форвард Филипп Майе. Голдобин ушёл от правого борта в центр зоны и оставил шайбу себе за спину, а Майе хлёстким броском с кистей поразил цель. На 45-й минуте вперёд «Магнитку» вывел Алексей Маклюков. Он нанёс прицельный бросок из левого круга вбрасывания.

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На 55-й минуте Джош Карри отправил третью шайбу в ворота «Ак Барса». Маклюков из левого круга вбрасывания прострелил на пятак, а Карри с пятака подправил шайбу в ворота. Через две минуты казанцы сократили отставание, отличился Сафонов, оформивший дубль. Данис Зарипов от правого борта прострелил на пятак, а Сафонов здорово подставил клюшку — шайба рикошетом от штанги залетела в ворота.



Сравнял счёт на предпоследней минуте основного времени Пер Линдхольм. Кагарлицкий от лицевой с неудобной руки прострелил на пятак, где шайба от конька Яковлева и касания клюшки Линдхольма попала в ворота.



Победу «Ак Барсу» в овертайме принёс Сафонов, оформивший хет-трик.