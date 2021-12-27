«Металлург» подписал контракт с шведским форвардом Виделлем. Это его восьмой клуб в КХЛ

Магнитогорский «Металлург» подписал контракт с нападающим Линусом Виделлем, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги в «твиттере».



Отмечается, что соглашение заключено сроком до конца сезона-2021/2022.



Ранее хоккеист выступал в КХЛ за «Югру», «Северсталь», рижское «Динамо», «Торпедо», «Куньлунь», «Трактор» и «Барыс». На его счету 498 матчей в лиге, в которых он набрал 315 (107+208) очков при показателе полезности "+19".



Его последним клубом был «Барыс», за который в сезоне-2020/2021 Виделль сыграл 59 матчей, набрав 36 (9+27) очков при общей полезности "+1", добавив к ним в плей-офф шесть встреч и 5 (1+4) результативных баллов.



«Металлург» занимает первое место в таблице Восточной конференции, набрав 66 очков после 43 матчей.