ЦСКА продлил контракт с нападающим Панкратовым до 2024 года

Московский ЦСКА в твиттер-аккаунте объявил о продлении контракта с нападающим Семёном Панкратовым.



Отмечается, что соглашение подписано сроком до 2024 года.



23-летний хоккеист стал игроком армейского клуба в августе нынешнего года, до этого он выступал за московское «Динамо». В сезоне-2020/2021 он уже провёл 13 матчей за ЦСКА, набрав 2 (1+1) очка при показателе полезности «+2».



Всего на счету Панкратова в Континентальной хоккейной лиге 90 матчей, в которых он набрал 7 (3+4) очков при показателе полезности "-9".



ЦСКА в настоящий момент занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 58 очков после 42 проведённых матчей. В следующей встрече подопечные Сергея Фёдорова сыграют дома с московским «Динамо» (28 декабря).