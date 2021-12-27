Сборные Австрии и Финляндии чуть не подрались перед началом матча МЧМ-2022
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В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит матч молодёжного чемпионата мира 2022 года между командами Австрии и Финляндии. На 15-й минуте первого периода финны ведут со счётом 1:0.
Перед началом матча между командами произошла конфликтная ситуация. Обе сборные почти одновременно вышли на разминку, в итоге австрийцы не давали финским игрокам выйти на лёд. После вмешательства официальных лиц конфликта удалось избежать.
Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте компании TSN.
Напомним, сборные Финляндии и Австрии выступают в группе А, вместе с командами Канады, Германии и Чехии. Финны в стартовом матче на турнире обыграли немцев со счётом 3:1.
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