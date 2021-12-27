Воробьёв — о 3:4 с «Ак Барсом»: локоток тоже близок, а не укусишь. Чуть не дотянули

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу в матче с «Ак Барсом» (3:4, ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.



«Ак Барс» был посвежее нас, у нас не так много сил было сегодня. Довольно неплохо оборонялись, здорово играл вратарь. Чуть-чуть не дотянули, одно очко берём. Жалко, могли бы два.



«Металлург» был близок к волевой победе. Здесь нужно отдать должное «Ак Барсу»? Локоток тоже близок, а не укусишь. Когда шайба залетает от конька, рикошета… Не знаю, кому там можно отдать должное.



Если бы вы знали, как мы путешествовали до этого, потом полдня спали, то немного закономерно, что «Ак Барс» был посвежее нас. Мы выстроили игру от обороны, много бросков Юхо отразил, чуть-чуть, пары минут не хватило отстоять нужный счёт. Ребята отдали всё, что у них есть на сегодняшний день.



Команде пришлось 6 часов ждать вылета, по этой причине сегодня играли в 4 пары защитников? Да, у нас через день игра в Минске, напряжённый график, нужна помощь всех игроков.



«Металлург» планирует кем-то усилить состав до дедлайна? Были поклёвки. Если что-то успеем, то что-то будет. Сзади, надеюсь, у нас скоро начнут играть Дронов и Пашнин, а впереди может быть усиление", — цитирует Воробьёва официальный сайт «Ак Барса».