НХЛ сообщила о переносе ещё трёх матчей регулярного чемпионата

Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила о переносе ещё трёх матчей регулярного чемпионата.



В их число вошли: «Виннипег Джетс» — «Чикаго Блэкхоукс», «Колорадо Эвеланш» — «Даллас Старз» (29 декабря) и

«Даллас» — «Колорадо» (31 декабря).



Напомним, матчи регулярного чемпионата не возобновятся до 28 декабря. Лига планировала возобновить регулярный чемпионат 27 декабря, но для того, чтобы предоставить адекватную возможность проанализировать результаты тестирования и оценить готовность клубов к игре, срок возобновления матчей будет перенесён ещё на один день.



Ранее сообщалось, что клубы уходят на выходные с 22 по 25 декабря. 26 декабря все игроки и персонал должны сдать тесты на COVID-19.



Ранее Национальная хоккейная лига официально объявила об отказе от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.