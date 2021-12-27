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НХЛ сообщила о переносе ещё трёх матчей регулярного чемпионата

НХЛ сообщила о переносе ещё трёх матчей регулярного чемпионата
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Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила о переносе ещё трёх матчей регулярного чемпионата.

В их число вошли: «Виннипег Джетс» — «Чикаго Блэкхоукс», «Колорадо Эвеланш» — «Даллас Старз» (29 декабря) и
«Даллас» — «Колорадо» (31 декабря).

Напомним, матчи регулярного чемпионата не возобновятся до 28 декабря. Лига планировала возобновить регулярный чемпионат 27 декабря, но для того, чтобы предоставить адекватную возможность проанализировать результаты тестирования и оценить готовность клубов к игре, срок возобновления матчей будет перенесён ещё на один день.

Ранее сообщалось, что клубы уходят на выходные с 22 по 25 декабря. 26 декабря все игроки и персонал должны сдать тесты на COVID-19.

Ранее Национальная хоккейная лига официально объявила об отказе от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

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