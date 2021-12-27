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Стал известен состав сборной России на матч с командой Швейцарии на МЧМ-2022

Стал известен состав сборной России на матч с командой Швейцарии на МЧМ-2022
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Стал известен состав сборной России на второй матч на молодёжном чемпионате мира 2022 года с командой Швейцарии. Встреча пройдёт в Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум». Начало – в 0:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Состав сборной России на матч с командой Швейцарии:

Гуськов (Аскаров);
Мухамадуллин — Смирнов, Демидов — Хуснутдинов — Мичков;
Кирсанов — Новиков, Свечков — Танков — Чибриков;
Грудинин — Савиков, Тютнев — Пономарёв — Юров;
Стеклов, Злодеев — Зинченко — Дидковский — Гуслистов.

Напомним, сборная России на групповом этапе также сыграет с командами США и Словакии. Ранее подопечные Сергея Зубова уступили команде Швеции (3:6).

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 6 января 2022 года.

Турнирная таблица МЧМ-2022
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