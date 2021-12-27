Стал известен состав сборной России на матч с командой Швейцарии на МЧМ-2022

Стал известен состав сборной России на второй матч на молодёжном чемпионате мира 2022 года с командой Швейцарии. Встреча пройдёт в Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум». Начало – в 0:30 по московскому времени.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Состав сборной России на матч с командой Швейцарии:



Гуськов (Аскаров);

Мухамадуллин — Смирнов, Демидов — Хуснутдинов — Мичков;

Кирсанов — Новиков, Свечков — Танков — Чибриков;

Грудинин — Савиков, Тютнев — Пономарёв — Юров;

Стеклов, Злодеев — Зинченко — Дидковский — Гуслистов.



Напомним, сборная России на групповом этапе также сыграет с командами США и Словакии. Ранее подопечные Сергея Зубова уступили команде Швеции (3:6).



Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 6 января 2022 года.