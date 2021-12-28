Стал известен состав сборной Швейцарии на матч с Россией на МЧМ-2022

Стал известен состав сборной Швейцарии на матч молодёжного чемпионата мира 2022 года с командой России. Встреча пройдёт в Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум». Начало матча — в 0:30 по московскому времени.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Состав сборной Швейцарии на матч с Россией:



Паше (Хенауэр);

Дзанетти — Зидлер, Биаска — Фахрни — Алленшпах;

Биксель — Майер, Хенри — Рицман — Робин;

Делемон — Нуссбаумер, Бехлер — Гарессус — Хофер;

Штройле, Каваллери — Каноника — Граф — Берчи.



Сборная Швейцарии на групповом этапе также встретится с командами США, Словакии и Швеции. Напомним, молодёжный чемпионат мира 2022 года пройдёт с 26 декабря по 6 января в Канаде.