Стал известен состав сборной Швейцарии на матч с Россией на МЧМ-2022
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Стал известен состав сборной Швейцарии на матч молодёжного чемпионата мира 2022 года с командой России. Встреча пройдёт в Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум». Начало матча — в 0:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Состав сборной Швейцарии на матч с Россией:
Паше (Хенауэр);
Дзанетти — Зидлер, Биаска — Фахрни — Алленшпах;
Биксель — Майер, Хенри — Рицман — Робин;
Делемон — Нуссбаумер, Бехлер — Гарессус — Хофер;
Штройле, Каваллери — Каноника — Граф — Берчи.
Сборная Швейцарии на групповом этапе также встретится с командами США, Словакии и Швеции. Напомним, молодёжный чемпионат мира 2022 года пройдёт с 26 декабря по 6 января в Канаде.
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