Ларионов: думаю, что ключевые матчи – со Словакией и с США – будет играть Аскаров

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов, возглавляющий олимпийскую команду, подвёл итоги 1-го периода второго матча молодёжной сборной России на МЧМ-2022, в котором подопечным Сергея Зубова противостоит сборная Швейцарии (3:1 после 1-го периода).

«Гуськов становится первым номером сборной России? Я так не думаю, потому что, скажем так, здесь тонкая линия. Естественно, мы знаем, что у нас Аскаров должен получить шанс и должен вытащить те игры, которые от него требуются. По большому счёту, понятно, что в матче со Швейцарией мы фавориты, и дать поиграть Гуськову было неплохой идеей. Но думаю, что на ключевые матчи выйдет Аскаров – и со Словакией, и с США», — сказал Ларионов в эфире Первого канала.

Напомним, в дебютной игре на турнире со сборной Швеции (6:3) ворота с первых минут матча защищал Ярослав Аскаров, совершивший 13 сейвов после 16 бросков, в третьем периоде на лёд вышел Егор Гуськов – у него 5 отражённых бросков из 7. В этой игре со Швейцарией Гуськов за первый период отразил 3 броска из 4.