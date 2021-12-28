Россия обыграла Швейцарию на МЧМ-2022, одержав свою первую победу на турнире
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В Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум» состоялся второй матч сборной России на групповой стадии молодёжного чемпионата мира – 2022, в котором подопечным Сергея Зубова противостояли соперники из Швейцарии. Победу в этой встрече со счётом 4:2 одержали россияне.
В составе сборной России отличились Данила Юров (1+1), Дмитрий Злодеев, Павел Тютнев и Матвей Мичков. За Швейцарию забрасывали Аттилио Биаска и Фабиан Рицман.
Ворота сборной России в этой игре защищал Егор Гуськов, отразивший 15 из 17 бросков по воротам. У его визави из Швейцарии Кевина Паше – 28 сейвов после 32 попыток взятия ворот.
U20 ЧМ-2022. Группа B
28 декабря 2021, вторник. 00:30 МСК
Россия U20
Окончен
4 : 2
Швейцария U20
1:0 Юров (Чибриков) – 07:21' (5x5) 2:0 Злодеев (Дидковский) – 15:42' (5x5) 3:0 Тютнев (Савиков, Юров) – 17:39' (5x5) 3:1 Биаска (Зидлер, Фахрни) – 18:56' (5x5) 4:1 Мичков (Демидов, Хуснутдинов) – 51:57' (5x5) 4:2 Рицман (Алленшпах, Штройле) – 58:45' (5x5)
В следующем матче сборной России будет противостоять сборная Словакии. Матч пройдёт в ночь на четверг, 30 декабря. Начало – 00:30 мск.
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