Россия обыграла Швейцарию на МЧМ-2022, одержав свою первую победу на турнире

В Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум» состоялся второй матч сборной России на групповой стадии молодёжного чемпионата мира – 2022, в котором подопечным Сергея Зубова противостояли соперники из Швейцарии. Победу в этой встрече со счётом 4:2 одержали россияне.

В составе сборной России отличились Данила Юров (1+1), Дмитрий Злодеев, Павел Тютнев и Матвей Мичков. За Швейцарию забрасывали Аттилио Биаска и Фабиан Рицман.

Ворота сборной России в этой игре защищал Егор Гуськов, отразивший 15 из 17 бросков по воротам. У его визави из Швейцарии Кевина Паше – 28 сейвов после 32 попыток взятия ворот.

В следующем матче сборной России будет противостоять сборная Словакии. Матч пройдёт в ночь на четверг, 30 декабря. Начало – 00:30 мск.