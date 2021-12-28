Дмитрий Злодеев признан лучшим игроком в составе России в матче со Швейцарией на МЧМ-2022

В Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум» состоялся второй матч сборной России на групповой стадии молодёжного чемпионата мира – 2022, в котором подопечным Сергея Зубова противостояли соперники из Швейцарии. Победу в этой встрече со счётом 4:2 одержали россияне.

Как отмечает в «Твиттере» журналист Кори Пронман, лучшим игроком в составе сборной России был назвал автор второй заброшенной шайбы в этом матче – нападающий Дмитрий Злодеев. У Швейцарии – вратарь Кевин Паше, отразивший 28 бросков после 32 попыток взятия ворот.

Напомним, в первом матче со сборной Швеции, в котором россияне уступили (3:6), лучшим в составе сборной России стал 17-летний Матвей Мичков, который отметился дублем в той игре.