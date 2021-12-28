Юров: не такая грязная игра, как со шведами получилась. Сборная России сделала выводы

Нападающий сборной России Данила Юров отреагировал на первую победу подопечных Сергея Зубова на групповом этапе молодёжного чемпионата мира – 2022 в матче со сборной Швейцарии (4:2).

«Тренеры говорили, что сегодня нужно убрать ненужные удаления, которые сломали игру со шведами. Мы сделали выводы, получилась менее грязная игра с нашей стороны, поэтому результат такой.

О драфте НХЛ не думаю, это на второй план у меня ушло пока. Сейчас главное выиграть — золото МЧМ, а драфт — это результат работы всего сезона. Ещё будет время улучшить свои позиции. Сейчас моё дело просто выходить на лёд и делать всё для победы национальной команды», — передаёт слова Юрова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, Юров отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в этой игре со Швейцарией.