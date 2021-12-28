Что нужно сделать сборной России, чтобы выйти в плей-офф МЧМ? Все турнирные расклады

В Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум» состоялся второй матч сборной России на групповой стадии молодёжного чемпионата мира – 2022, в котором подопечным Сергея Зубова противостояли соперники из Швейцарии. Победу в этой встрече со счётом 4:2 одержали россияне.

Эта победа стала первой для сборной России на МЧМ-2022, благодаря чему российская команда переместилась на третье место в своём квартете. Таким образом, турнирное положение в группе B выглядит следующим образом: Швеция, США — 3 очка (1 матч), Россия — 3 (2), Словакия, Швейцария — 0 (1).

Во втором матче игрового дня в нашей группе сегодня сыграют команды Словакии и Швеции, тогда как россиянам осталась сыграть со словаками и американцами. Вероятно, даже 3 очков команде Сергея Зубова хватит для попадания в плей-офф (из группы в плей-офф выходят четыре команды) — а у швейцарцев исключительно теоретические шансы на успех в матчах со Швецией и США, а Словакия на этот турнир привезла куда более талантливую сборную. Но даже в случае, например, успеха альпийской команды в матче со словаками любого набранного очка в двух оставшихся играх России хватит для гарантированного попадания в четвертьфинал, если швейцарцы не преподнесут чудес.