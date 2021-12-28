Зубов давал указания, Россия праздновала первую победу на МЧМ. Фото матча со Швейцарией

Сегодня, 28 декабря, в Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум» состоялся второй матч сборной России на групповой стадии молодёжного чемпионата мира – 2022, в котором подопечным Сергея Зубова противостояли соперники из Швейцарии. Победу в этой встрече со счётом 4:2 одержали россияне.

В составе сборной России отличились Данила Юров (1+1), Дмитрий Злодеев, Павел Тютнев и Матвей Мичков. За Швейцарию забрасывали Аттилио Биаска и Фабиан Рицман.

Главный тренер молодёжной сборной России Сергей Зубов прокомментировал победу над Швейцарией.

«Мы работали над завершением атак весь период подготовки, наверное, сегодняшняя игра показала, что мы можем создавать голевые моменты, ребята голы забили. Надеюсь, что это вселит в них уверенность. В каждом матче говорим, что дисциплина на первом плане. Просто в некоторых играх ребята больше волнуются, перегорают. Сегодня мы больше владели шайбой, атаковали, находились в чужой зоне. В целом мы довольны, как прошла игра, вопросы только по единственному удалению Тютнева. Что там случилось? Это эмоции, свойственные этому возрасту. Приходится их сдерживать».

Лучшие кадры матча Россия — Швейцария— в фотоподборке «Чемпионата».