Скаут НХЛ предрекает сборной России проблемы на МЧМ-2022 из-за игры в обороне
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Североамериканский скаут Тони Феррари выразил мнение об игре молодёжной сборной России после первой победы подопечных Сергея Зубова на групповой стадии МЧМ-2022 над сборной Швейцарии (4:2).
«Россия идёт с одной победой и одним поражением после двух матчей на МЧМ-2022. Мичков забил гол и снова стал одним из лучших игроков в составе сборной России, но их проблемы с обороной никуда не делись. С более сильным противником им, вероятно, будет очень нелегко», — гласит публикация Феррари в «Твиттере».
В следующем матче сборной России будет противостоять сборная Словакии. Матч пройдёт в ночь на четверг, 30 декабря. Начало – 00:30 мск. В заключительной встрече группового этапа сборная России сыграет с представителями США (1 января, начало — 5:30 мск).
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