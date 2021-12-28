Зубов — о челлендже после гола Швейцарии: решили рискнуть. Получилось, как получилось

Главный тренер молодёжной сборной России Сергей Зубов после победы в матче с командой Швейцарии (4:2) на МЧМ-2022 ответил на вопросы журналистов, в частности объяснив свои действия в конце встречи, когда на последней минуте соперник забросил свою вторую шайбу в этом матче усилиями Фабиана Рицмана.

Сразу же после этого тренерский штаб сборной России во главе с Зубовым взял запрос на просмотр на положение вне игры, который не оправдал себя, в результате чего Швейцария имела реальную возможность сократить отставание до одной шайбы за минуту до конца встречи

«Тренерский запрос после второго гола Швейцарии? Там была спорная ситуация. Мы решили рискнуть с нашим видеоперсоналом, получилось как получилось.

Состояние и Аскарова, и Гуськова сейчас великолепное. Мы оцениваем их игру, анализируем, никаких преждевременных выводов делать не будем. Мы обсуждаем все спорные моменты в их игре, и непосредственно в день игры матча мы приходим к решению, кто в нём сыграет», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.