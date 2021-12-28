Зидлер — о поражении от сборной России: мы играли хорошо, и журналисты должны это заметить

Защитник молодёжной сборной Швейцарии Дарио Зидлер прокомментировал поражение в матче с командой России (2:4) на МЧМ-2022.
«Мы не должны считать отсутствие выставочных матчей оправданием, у нас была хорошая подготовка к турниру, мы сплотились. Конечно, было бы хорошо сыграть с Чехией перед турниром, игра на таком уровне – это всегда здорово, но думаю, мы всё равно были готовы к стартовому матчу с Россией и играли довольно хорошо.
Не фокусировались на том, что Россия проиграла свой первый матч и будет предельно заряжена на сегодняшнюю игру. Да, мы проиграли, но мы показали свой хоккей, придерживались плана.
У нас есть отличный шанс показать всему миру, что мы здесь. Каждый год мы делаем шаг вперёд, в прошлом году у нас был не лучший турнир, но это уже в прошлом. Сейчас – новый турнир, и мы здесь. Думаю, мы играли хорошо, и журналисты должны это заметить», — передаёт слова Зидлера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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