Биаска: у Швейцарии есть шанс обыграть США и удивить многих. Обязательно это сделаем

Нападающий молодёжной сборной Швейцарии Аттилио Биаска прокомментировал поражение в матче с командой России (2:4) на МЧМ-2022.

«Не ищем оправданий, что у нас не было выставочного матча. Это непростые времена, но мы хорошо справились. Прибавляли по ходу матча, надо перенести этот настрой на следующую игру. Фокусировались не на России, а на своей игре.

У нас очень хорошая команда, мы откроем глаза многим на этом турнире. Никто не говорил о швейцарцах, но сегодня мы сделали первый шаг, показали, что будем играть и обязательно постараемся выйти из группы. Завтра (29 декабря сборная Швейцарии сыграет с командой США. — Прим. «Чемпионата») у нас есть шанс выиграть и удивить многих людей, мы обязательно это сделаем», — передаёт слова Зидлера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.