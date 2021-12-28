Главный тренер Швейцарии – о Мичкове: великолепный игрок, которого ждёт большое будущее

Главный тренер молодёжной сборной Швейцарии Марко Байер поделился мнением о 17-летнем нападающем молодёжной сборной России (2:4) Матвее Мичкове, который забросил уже третью шайбу в двух матчах МЧМ-2022, а также рассказал, каким видит потенциал своей команды на этом турнире.
«Мичков – великолепный игрок, которого ждёт большое будущее. Для МЧМ хорошо, что здесь выступают такие талантливые ребята.
На что мы способны на этом МЧМ? Мы идём от матча к матчу, наша цель – попасть в четвертьфинал, но до неё долгий путь. Сегодня было только начало, думаю, мы добились прогресса. Посмотрим, как мы закончим групповой раунд, но мы настроены позитивно и хотим двигаться с командой в правильном направлении», — передаёт слова Байера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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