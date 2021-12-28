Главный тренер Швейцарии прокомментировал поражение от сборной России на МЧМ-2022

Главный тренер молодёжной сборной Швейцарии Марко Байер прокомментировал поражение своей команды в матче со сборной России (2:4) на МЧМ-2022.

«Мы начали не так, как хотели, но счастлив, что стали прибавлять по ходу игры. Я уже говорил раньше, что нам нужно провести матч перед началом турнира. В этом году мы снова не смогли сыграть выставочную встречу, а нашей команде надо знать, на каком уровне мы будем играть. Рад, что мы прогрессировали по ходу игры, но нам всё равно надо включить следующую передачу, если мы хотим добиваться побед на турнире.

Отсутствие игр перед турниром – не оправдание, мы принимаем эту ситуацию, но это правда, что другие команды смогли сыграть, а мы нет. У нас много ребят выступают в Европе, на больших площадках, а здесь площадка маленькая. Мы были в невыгодном положении, но что есть, то есть. Будем прибавлять от матча к матчу.

Удивились ли, что в воротах России играл Гуськов? Мы не смотрим на соперника, фокусируемся на своей игре. Мне без разницы, кто играет в воротах у соперника», — передаёт слова Байера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.