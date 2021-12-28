Мичкову осталось забить 3 гола до повторения рекорда Овечкина для 17-летних россиян на МЧМ

В Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум» состоялся второй матч сборной России на групповой стадии молодёжного чемпионата мира – 2022, в котором подопечным Сергея Зубова противостояли соперники из Швейцарии. Победу в этой встрече со счётом 4:2 одержали россияне.

В составе сборной России отличились Данила Юров (1+1), Дмитрий Злодеев, Павел Тютнев и Матвей Мичков. За Швейцарию забрасывали Аттилио Биаска и Фабиан Рицман. В активе проводящего дебютный МЧМ в своей карьере 17-летнего Мичкова стало уже три заброшенные шайбы в двух матчах.

Он занимает седьмое место в снайперском топ-листе российских хоккеистов, забивавших на МЧМ в возрасте до 18 лет. На первой позиции — Александр Овечкин с шестью шайбами, на второй — Алексей Черепанов и Станислав Чистов с пятью. Далее идут Никита Филатов, Сергей Самсонов и Илья Ковальчук (по четыре). Следом теперь располагается Мичков.