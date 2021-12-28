Сборная Германии в овертайме обыграла Чехию на МЧМ-2022

Завершился матч молодежного чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором национальная команда Германии встречалась со сборной Чехии. Матч состоялся в Эдмонтоне на стадионе «Роджер Плэйс» и завершился победой сборной Германии в овертайме со счётом 2:1.
За сборную Германии дубль оформил Александер Бланк. В составе национальной команды Чехии отличился Ян Мышак.
Таким образом, сборная Германии одержала первую победу на МЧМ-2022. В своём первом матче команда проиграла Финляндии (1:3). Сборная Чехии, в свою очередь, потерпела второе поражение подряд. В первом матче чехи уступили Канаде (3:6)
В следующем матче национальной команде Германии предстоит провести матч с Канадой. Сборная Чехии, в свою очередь, сыграет с Финляндией. Матчи пройдут 30 и 29 декабря соответственно.
- 28 декабря 2021
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