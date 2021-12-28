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Сборная Германии в овертайме обыграла Чехию на МЧМ-2022

Сборная Германии в овертайме обыграла Чехию на МЧМ-2022
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Завершился матч молодежного чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором национальная команда Германии встречалась со сборной Чехии. Матч состоялся в Эдмонтоне на стадионе «Роджер Плэйс» и завершился победой сборной Германии в овертайме со счётом 2:1.

За сборную Германии дубль оформил Александер Бланк. В составе национальной команды Чехии отличился Ян Мышак.

Таким образом, сборная Германии одержала первую победу на МЧМ-2022. В своём первом матче команда проиграла Финляндии (1:3). Сборная Чехии, в свою очередь, потерпела второе поражение подряд. В первом матче чехи уступили Канаде (3:6)

Турнирная таблица МЧМ-2022

В следующем матче национальной команде Германии предстоит провести матч с Канадой. Сборная Чехии, в свою очередь, сыграет с Финляндией. Матчи пройдут 30 и 29 декабря соответственно.

U20 ЧМ-2022. Группа A
28 декабря 2021, вторник. 03:00 МСК
Германия U20
Окончен
2 : 1
ОТ
Чехия U20
1:0 Бланк (Рутковски, Мюнценбергер) – 24:29' (5x5)   1:1 Мышак (Шпачек, Новак) – 35:49' (4x3)   2:1 Бланк (Дзямбор, Леонхардт) – 61:20' (3x3)
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