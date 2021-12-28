Германия победила Чехию в овертайме благодаря эффектному проходу через всю площадку

Завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором национальная команда Германии встречалась со сборной Чехии. Матч состоялся в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджер Плэйс», сборная Германии победила в овертайме со счётом 2:1.

Немецкий хоккеист Александер Бланк в овертайме прошёл через всю площадку и красиво забил, бросив шайбу над плечом вратаря чешской сборной. Единственная шайба сборной Германии в основное время также была заброшена Бланком.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» ИИХФ.

В активе сборной Чехии одно очко после двух матчей, у Германии – два.

В следующем матче национальной команде Германии предстоит провести матч с Канадой. Сборная Чехии, в свою очередь, сыграет с Финляндией. Матчи пройдут 30 и 29 декабря соответственно.