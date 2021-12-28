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«Горько-сладко». Куинн о назначении на должность наставника сборной США на ОИ-2022

«Горько-сладко». Куинн о назначении на должность наставника сборной США на ОИ-2022
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Дэвид Куинн прокомментировал назначение на должность главного тренера сборной США на Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

«Быть назначенным главным тренером при таких обстоятельствах в некотором смысле горько-сладко. Мы все надеялись, что ребята из НХЛ поедут на Олимпиаду, но быть назначенным главным тренером олимпийской сборной 2022 года — невероятная честь», — приводит слова Куинна AP News.

Отмечается, что генеральным менеджером национальной команды стал Джон Ванбисбрук.

Напомним, Куинн ранее работал три сезона в Национальной хоккейной лиге с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Олимпийские игры — 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине. Сборная США сыграет в группе А с командами Канады, Германии и Китая.

Ранее сообщалось, что НХЛ не отпустила своих игроков на Олимпиаду в Пекине.

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