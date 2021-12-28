Малкин впервые тренировался с полным контактом после операции

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и его одноклубник Брайан Раст 27 декабря провели первую тренировку с полным контактом.

Раст может принять участие уже в ближайших матчах «Питтсбурга», он не играл с ноября из-за травмы нижней части тела. Малкин 4 июня перенёс операцию на колене и с тех пор восстанавливается.

Главный тренер «Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал возвращение игроков.

«Думаю, мы можем ожидать возвращения Раста в ближайшее время, такая возможность есть. Для Джино пока что слишком рано. В любом случае они оба вернулись к полноценным тренировкам, процесс восстановления идёт хорошо», – приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.

После 30 сыгранных матчей «Питтсбург» занимает седьмую строчку в Восточной конференции.